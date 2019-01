Sanremo 2019: Confermati Bisio e Virginia Raffaele al fianco di Baglioni. Inizia il conto alla rovescia

Ieri, 9 gennaio 2019, alle ore 12,30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo è stata presentata la 69° edizione del Festival di Sanremo. La direzione artistica è affidata a Claudio Baglioni, per lui è la seconda edizione che lo vedrà protagonista. Lo affiancheranno Virginia Raffaele che ci ha fatto tanto ridere e emozionare con tutti i suoi personaggi nel festival condotto da Carlo Conti, insieme con lei ci sarà Claudio Bisio. Quest’anno andrà in onda dal 5 al 9 febbraio.

Tanti i temi trattati e tra gli ospiti spuntano i nomi di Baudo e Rovazzi, ormai diventati una coppia inseparabile; Bocelli, Giorgia ed Elisa e tanti altri che arriveranno nel corso dei giorni. Baglioni dice:” Sarà il festival della vera musica italiana!!”

Se ci saranno ospiti comici? Riguardo a questo Baglioni si esprime così:”Avendone già due, non vorrei che loro si arrabbiassero”. Tante sono le idee per questa nuova edizione, ma molte preferiscono tenerle ancora un po’ “segrete”, ma sperano che tutte andranno in porto.

Per questa edizione Baglioni solleciterà il musical, o il teatro-canzone, non ci sarà l’imbarazzo della graduatoria, considerata solo un rito feroce, ma, è giusto che tutti arrivino fino in fondo al Festival.

Il desiderio è fare gruppo, sul palco, anche insieme a Baglioni che nella scorsa edizione sembrava un po’ troppo impostato, si dice che potranno diventare un quartetto.

Claudio Fasulo fa sapere che per la prima volta ci sarà un Sanremo By Night con una finestra dal Forte Santa Tecla per mostrare al pubblico cosa succede lì. Qualche informazione anche sulla struttura delle serate è stata data durante la conferenza.

“Se l’anno scorso l’obiettivo era portare l’immaginazione al Festival, quest’anno si vuole portare l’armonia. La 69° edizione, richiama molto il simbolo dell’avvicinamento degli opposti”. Infatti già Bisio e la Raffaele si sono definiti yin e yang.

Allora inizia il conto alla rovescia, così tutti ci prepariamo a vivere questa magnifica esperienza perché “Sanremo è Sanremo!!”

Michela Cicirelli