Matera: Continua la rassegna letteraria “Territori”

Venerdì 11 gennaio alle ore 18.00, presso “Burro salato”, in via Rocco Scotellaro n 7 a Matera, si terrà il terzo evento della rassegna letteraria “Territori”, con la presentazione del libro KINSHASA di Massimo Vaggi (presidente di NOVA, uno degli otto enti autorizzati alle adozioni operativi in Repubblica Democratica del Congo)

Il 25 settembre 2013 la Repubblica Democratica del Congo decise il blocco delle adozioni internazionali.

Centotrenta famiglie italiane rimasero sospese in una non-vita per mesi e mesi, fino al giugno 2016, senza certezze sul futuro, lontani da quelli che erano già i loro figli. In quel limbo, due bambini adottati da due famiglie italiane vennero rapiti dall’istituto, da una zia di cui nessuno sapeva nulla…Un libro coraggioso per una storia incredibile, che ci riporta dentro uno dei periodi più difficili della recente storia delle adozioni internazionali.

L evento sarà introdotto da Isabella D’Alessandro.

Dialoga con l’autore Antonella Prete

Il ricavato sarà devoluto per un progetto di sostegno dell’istituto di accoglienza dei minori di strada dell’associazione arbore, Kinshasa, RDC.

