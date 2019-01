Matera, assessore Fiore su bando locali comunali Sassi

“Non esiste alcun ritardo nell’emanazione del bando di assegnazione degli immobili comunali nei Sassi”. E’ quanto sostiene, in una nota, l’assessore ai Sassi, Angela Fiore, che aggiunge: “Il lavoro degli uffici comunali non si è mai fermato e si sta lavorando alla subconcessione dei 17 locali che erano stati individuati dalla Commissione consiliare competente. Solo a metà ottobre – continua Fiore – siamo rientrati in possesso, con decreto di sgombero, di tutti gli immobili che erano stati occupati abusivamente. Contemporaneamente l’ufficio tecnico ha predisposto le schede, aggiornando i dati di esproprio con quelli di voltura secondo le indicazioni che ci vengono fornite dal catasto, con cui abbiamo avviato una stretta collaborazione. I tecnici del catasto, sollecitati da me più volte, hanno riferito che i dati richiesti non sono presenti in un database, ma al contrario sono da cercare nel polveroso archivio cartaceo. Il lavoro è quindi più lungo e complicato di quanto appaia a prima vista. Alla fine di questa ricognizione, ci sono pervenute, su ogni immobile, differenti richieste che vanno dalla consegna delle planimetrie alla dichiarazione di corrispondenza. Ad oggi – conclude l’assessore – le schede tecniche, aggiornate con tutte le informazioni necessarie, sono quasi del tutto ultimate. E’ ragionevole affermare che l’iter sarà terminato entro due settimane. In riferimento ai locali dell’incubatore di impresa, ricordiamo che non sono nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, ma sono stati assegnati, con apposita convenzione, a Sviluppo Basilicata”.

Correlati