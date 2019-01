Matera 2019, Avviso Pubblico per l’organizzazione di residenze artistiche

La Fondazione Matera Basilicata 2019 lancia l’Avviso Pubblico Residenze Matera Basilicata 2019 rivolto ad operatori culturali (associazioni, società, fondazioni etc.) interessati ad organizzare residenze artistiche.

La residenza artistica è uno spazio di creazione e di programmazione culturale che opera in stretto legame con il territorio e la comunità ospitante o di riferimento. Si concretizza nella accoglienza di gruppi o singoli artisti in un determinato luogo per un periodo variabile, in genere compreso fra 2 settimane e 2 mesi, al termine del quale viene prodotto un output artistico in senso ampio elaborato insieme alla comunità ospitante, sia artistica che residente (cittadini, studenti, etc.).

Per sostenere il programma residenze sono stati stanziati 100.000 euro, e ciascun progetto di residenza può ricevere un contributo fino ad un massimo di 10.000 euro. La Fondazione Matera Basilicata 2019 mette inoltre a disposizione dei soggetti attuatori i contatti con una vasta rete di organizzazioni europee ed italiane per la selezione dell’artista più adatto alla tipologia di residenza proposta da ciascuna organizzazione candidata.

I progetti di residenza ammessi a finanziamento faranno parte di un processo di co-creazione, ovvero una interazione continua fra la Fondazione Matera Basilicata 2019, i soggetti attuatori, gli artisti e le reti europee di coproduzione culturale con le quali la Fondazione stringe accordi di partenariato. Uno degli obiettivi della Fondazione, infatti, è consolidare la legacy, ovvero l’acquisizione o il miglioramento di competenze per mettere le basi e strutturare un sistema consolidato di residenze anche oltre il 2019.

Il testo dell’avviso Pubblico è disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente/Avvisi pubblici del sito ufficiale di Matera 2019 (https:// amministrazionetrasparente. matera-basilicata2019.it/ provvedimenti/avvisi-pubblici# p360). Possono candidarsi gli operatori con sede legale e operativa in Basilicata che si occupano di produzione e distribuzione culturale; la candidatura va inviata compilando un formulario on line (il link è nel corpo dell’Avviso Pubblico) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito ufficiale della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Una commissione interna alla Fondazione valuterà i progetti e li finanzierà fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Molto importanti, nella valutazione, sono le modalità descritte di coinvolgimento dei cittadini e delle comunità ospitanti, e la dimensione europea dell’artista o degli artisti prescelti.

Le manifestazioni conclusive di ciascuna residenza artistica saranno inserite nel programma ufficiale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, all’interno del quale sono previsti anche due workshop di lavoro, nell’ambito del programma Build Up, a marzo e novembre 2019, rispettivamente di apertura e chiusura del programma residenze artistiche realizzato a Matera e in Basilicata nel 2019.