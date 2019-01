Coldiretti Matera: Mattia Direttore ad Interim

Cambio al vertice della direzione provinciale della Coldiretti di Matera. Aldo Mattia, attualmente direttore regionale della confederazione agricola lucana, assume l’incarico ad interim, dopo che l’attuale direttore, Francesco Manzari andrà a ricoprire la medesima funzione alla Coldiretti provinciale di Lecce. L’insediamento di Mattia è avvenuto nel corso di un incontro nella sede materana di Coldiretti, alla presenza, tra gli altri, del presidente provinciale, Gianfranco Romano. “Ringraziamo Manzari per l’importante lavoro svolto in questi anni – fa sapere Coldiretti Basilicata– e al tempo stesso esprimiamo soddisfazione per l’importante ruolo che andrà a svolgere. Il nostro lavoro nella Città dei Sassi proseguirà con sempre maggiore impegno, anche in vista dell’importante anno che Matera si accinge a vivere”.

