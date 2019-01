ASP: Conclusa la procedura di gara per l’acquisto di 57 nuove ambulanze per il DEU – 118

La SUA-RB, in data 28 dicembre, ha concluso la procedura di gara per l’acquisto di n.57 ambulanze che andranno a rinnovare il parco automezzi del DEU-118 dell’ASP. Viva soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal Commissario ASP Chiarelli e dal Direttore del DEU-118 Colarusso che ha dichiarato: “L’acquisto delle 57 nuove ambulanze rappresenta un momento importantissimo per le attività del 118: queste certamente daranno un fondamentale contributo al miglioramento delle prestazioni sanitarie di emergenza\urgenza necessarie all’utenza. Tutto quanto è stato reso possibile grazie alla forte intesa e collaborazione che si è stabilita tra la Direzione dell’ASP, la Regione Basilicata la SUA-RB il DEU 118 che ha consentito, in tempi rapidi, di giungere alla definizione di questo importante progetto. Sottolineo l’intenso lavoro svolto in questi ultimi tre anni di Direzione che ha portato ad un significativo miglioramento delle performance del 118 di Basilicata in modo particolare si evidenzia il netto miglioramento dell’intervallo allarme\target passato dai trentatré minuti del 2015 ai ventiquattro del 2018. Per raggiungere questi risultati significativi gli operatori tutti del 118 hanno profuso un grande impegno e non pochi sacrifici e a tutti loro va la mia gratitudine e riconoscenza”.

