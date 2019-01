GRANDE CRESCITA NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER TREBISACCE

Grande crescita, nel 2018, per il Comune di Trebisacce sotto il profilo della raccolta differenziata.

Raggiunta e superata l’importante soglia percentuale del 65%, con un aumento di ben 15 punti percentuali rispetto al 2017 e di 20 punti rispetto al 2016.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Franz Apolito, delegato all’ambiente del Comune di Trebisacce – sia del risultato raggiunto sia della crescita. Questo successo è frutto di un lavoro condiviso, alimentato da una politica che pone il rispetto dell’ambiente e un sano rapporto con la terra in cui viviamo al centro di una visione comportamentale. Operare per prendersi cura dell’ambiente, attraverso una non più procrastinabile educazione ambientale diffusa, è una delle priorità che come amministrazione comunale ci siamo posti e vedere che i tantissimi sforzi messi in campo stanno producendo risultati, genera quell’entusiasmo che spinge a punture verso nuove vette e traguardi ancora più importanti. Non posso però non ringraziare per questo successo, che è di tutta la comunità di Trebisacce, coloro che ne sono stati artefici, in primo luogo il responsabile dell’Area Ambiente del Comune di Trebisacce, la ditta Ecology Green, che ha lavorato con grande impegno e disponibilità senza risparmiarsi, e ovviamente tutti i cittadini di Trebisacce, che hanno dimostrato grande sensibilità ambientale, raccogliendo le nostre sollecitazioni, e con cui ci siamo confrontati costantemente per migliorare. Il futuro ci porrà nuove sfide, nuove occasioni di crescita, ma se continueremo a lavorare insieme come abbiamo fatto fin ora, prendendoci cura di Trebisacce, non ci sono limiti ai successi che possiamo ottenere, successi che hanno come diretta conseguenza la salvaguardia della nostra terra”.