MATERA – Villa comunale, via ai lavori: si concluderanno entro 90 giorni

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della Villa comunale intitolata all’Unità d’Italia. I cantieri chiuderanno entro 90 giorni.

“Il progetto – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Trombetta – disegnato da architetti e ingegneri del Comune di Matera, punta a restituire alla città un luogo che è nel contempo area verde e spazio sociale di aggregazione. Sarà realizzato un giardino urbano delle arti e dei sensi, dove i giochi d’acqua dell’antica vasca da ripristinare, si affiancheranno alle opere d’arte esistenti (statue di Garibaldi e di Pentasuglia, statua di Gurrado) e a nuovi attrattori, all’interno di un verde rigenerato. Altri elementi caratterizzanti del progetto sono: la nuova recinzione, la riqualificazione dei servizi igienici e l’ammodernamento degli impianti, la nuova area giochi, ma soprattutto la riqualificazione del verde e il recupero della vasca monumentale che diventerà elemento centrale nel disegno della nuova Villa.

Per avviare il cantiere -conclude l’assessore Trombetta- abbiamo atteso la fine delle festività natalizie e poi qualche altro giorno per l’emergenza maltempo. Ora i lavori sono partiti e contiamo di restituire alla città in tempi rapidi uno dei suoi storici spazi di socializzazione”.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Matera 8 gennaio 2019