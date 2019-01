Il fascino del virtuosismo di Anna Tifu venerdì all’Auditorium Gervasio

Sarasate, Chausson e Brahms con “Il fascino del virtuosismo”

Venerdì 11 gennaio la violinista Anna Tifu all’Auditorium Gervasio

MATERA – Pronti a farvi trascinare da “Il fascino del virtuosismo” di Anna Tifu? Bellezza e talento per il prossimo appuntamento della stagione di Eventi musicali “Matera in musica” a cura dell’Orchestra della Magna Grecia e Festival Duni 2018/2019, venerdì 11 gennaio (ore 21) all’Auditorium Gervasio di Matera. Le corde del violino porteranno tra le musiche di Sarasate, Chausson e Brahms.

“Anna Tifu è un’artista di valore e di grande bellezza – ha dichiarato il direttore artistico dell’ICO Piero Romano – era già attesa lo scorso anno, appuntamento

rimandato a causa di un’influenza. Anna è un enfant prodige diventata una conferma talentuosa, a soli 8 anni ha vinto il primo premio con menzione speciale alla Rassegna di Vittorio Veneto, a 11 anni ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e l’anno dopo alla Scala di Milano. Per la sua bravura e la sua bellezza è stata testimonial della campagna pubblicitaria 2011 di Alitalia, con Riccardo Muti, Giuseppe Tornatore ed Eleonora Abbagnato”.

Il concerto “Il fascino del virtuosismo” sarà diretto dal Maestro Luigi Piovano.

Il programma della serata:

Carmen Fantasy, una delle opere più note di P. Sarasate – sui temi dell’opera Carmen di Georges Bizet. Per le sue tecniche delicate e la sua passione sanguigna ispirata all’opera, è considerato uno dei pezzi più impegnativi per il violino.

E. Chausson – Poème op, 25, una delle pagine più significative del repertorio violinistico di fine Ottocento, la cui fonte primaria di ispirazione è la novella di Turgenev “il canto dell’amor trionfante”.

J. Brahms – Danze ungheresi vol. 2, le “celeberrime“ danze ungheresi impregnate del ritmo e delle melodie zigane e affrancate dal virtuosismo. Con questo concerto si completa l’integrale dell’interpretazione delle Danze.

Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, la cagliaritana Anna Tifu è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. All’età di 14 anni ha vinto il 1° premio al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e nello stesso anno il 1° premio al Concorso Internazionale M.Abbado di Stresa. Si è diplomata appena quindicenne al Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore. All’età di 17 anni è stata ammessa al Curtis Institute di Philadelphia dove ha studiato con Aaron Rosand, Shmuel Ashkenazy e Pamela Frank e successivamente si è perfezionata a Parigi dove ottenendo il diploma superiore di Concertista. Suo

padre, nato in Romania, è stato primo violino dell’orchestra Enescu di Bucarest. Ha collaborato con artisti prestigiosi come Yuri Temirkanov e Gustavo Dudamel e con solisti dal calibro di Maxim Vengerov, Andrea Bocelli e l’attore statunitense John Malkovich. Suona il rarissimo violino Antonio Stradivari “Marèchal Berthier”1716 ex Napoleone della Fondazione Canale di Milano.

Luigi Piovano è primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia. Suona un Alessandro Gagliano del 1710 e un violoncello a cinque corde William Forster III del 1795. Ha tenuto concerti di musica da camera con artisti del calibro di Wolfgang Sawallisch e Myung-Whun Chung, ha suonato come solista con prestigiose orchestre come Tokyo Philharmonic e Accademia di Santa Cecilia. Dal 2012 è direttore musicale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia. Con l’Orchestra della Magna Grecia ha diretto importanti pagine del grande repertorio sinfonico fra i quali l’integrale delle Sinfonie e dei Concerti di Brahms, la Quarta, Quinta e Sesta Sinfonia e i Concerti di Čajkovskij, la Sinfonia in re di Franck, Shéhérazade di Rimskij-Korsakov, i due Concerti per pianoforte di Ravel.

Costo del biglietto: 15 euro + 1 euro di prevendita.

Main sponsor: Ubi Banca e Shell.

Partner: Ecowash, Bawer, Italcementi, Baux Cucine, Deangelisbus srl, Grieco Abbigliamento.

Partner istituzionali: Regione Basilicata, Fsc, Comune di Matera, Matera Capitale Europea della Cultura 2019, Fesr Basilicata, Unesco, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Basilicata Circuito Musicale.

Per informazioni: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420).

Cartolibreria Montemurro via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).

www.orchestramagnagrecia.it