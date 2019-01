CNA: pensavamo che la Befana ci portasse in dono il bando per la concessione di locali nei Sassi agli Artigiani, ma a quanto pare è arrivata in ritardo, speriamo in San Giuseppe, Patrono degli Artigiani.

“Prima di Natale ho avuto modo di parlare con l’Assessore ai Sassi del Comune di Matera Arch.Angela Fiore e le ho chiesto notizie in merito all’annoso bando, atteso ormai da diversi anni. Mi ha rassicurato sul fatto che l’iter per giungere alla positiva definizione del bando non è bloccato ma che, anzi, si sta lavorando di buona lena per pubblicarlo quando prima.

Questo è quanto comunica Leo Montemurro Presidente CNA.

“Vorrei solo segnalare, continua Montemurro, che il tanto atteso 2019 è finalmente arrivato ma in dote non ha portato così come speravamo il bando tanto atteso che avrebbe potuto lenire la cronica febbre da locali e soprattutto il fenomeno dei fitti esorbitanti che hanno causato tra i primi concreti effetti l’espulsione delle imprese artigiane dal Centro Storico.

La conferma della voglia di investire e di ubicarsi nei Sassi da parte degli artigiani è stata confermata anche dalla consultazione informale lanciata qualche settimana fa dalla CNA sui locali dell’ex Incubatore di Imprese di Sviluppo Basilicata: sono più di 20 soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità ad avviare attività, diversificate tra loro – dall’artigianato tradizionale a quello innovativo dalle attività artistiche a quelle di produzione culturale- all’interno dell’ex Incubatore.

Dopo aver visto passare a mani vuote la Befana, conclude Montemurro, speriamo in San Giuseppe Patrono degli Artigiani fiduciosi che entro il prossimo 19 marzo possa concretizzarsi, finalmente, la lieta novella.

Matera,08.01.2019