MATERA2019, LEZZI: LA CITTA’ SARA’ PRONTA PER L’INAUGURAZIONE

Roma, 7 gennaio – “Abbiamo raggiunto una sintesi con il Comune e Fal affinché Matera sia collegata nella maniera più soddisfacente possibile. Implementeremo le corse domenicali e la frequenza dei collegamenti su gomma con l’aeroporto di Bari, e delle navette per i parcheggi di scambio di Serra Refusa e Ferrandina. A proposito del cantiere della stazione di piazza della Visitazione, ci sono stati evidenti progressi, e per questo devo ringraziare Fal e soprattutto le maestranze che hanno lavorato anche durante le Feste per avanzare velocemente. Matera sarà pronta per l’inaugurazione del 19 gennaio, un evento al quale certamente parteciperò.”

Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, incontrando la stampa al termine del tavolo istituzionale su Matera 2019 che si è tenuto presso la prefettura del capoluogo lucano.

“Ci siamo dati dei tempi da rispettare per le altre opere che non saranno pronte per l’inaugurazione e che saranno terminate più avanti: la conferenza dei servizi sarà anticipata all’inizio di febbraio e stiamo recuperando del tempo. Voglio essere ottimista, perché Matera è già una città bella di suo. Si poteva fare di più, si farà di più: intanto accogliamo questo 19 gennaio come la partenza di una nuova Matera.”

A proposito dei collegamenti viari con la Puglia e i lavori sulla statale 99 Bari Matera, il ministro ha assicurato che “per febbraio saranno pronti due tratti, quelli nel territorio di Altamura, mentre per il tratto della Bradanica si dovrà attendere giugno. Comunque sarà pronto per l’estate, quando sono previsti i maggiori flussi turistici.”