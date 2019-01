Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia cerca Consulenti. Domande entro il 15 gennaio

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia cerca Consulenti per contributi tecnici e pareri specifici per i nulla osta e le normali istruttorie di settore nelle more dell’approvazione del Regolamento del Parco. Con deliberazione n. 32 dell’11 settembre 2018, divenuta esecutiva con nota n. 27640 del 20 novembre 2018 del Ministero dell’Ambiente, il Consiglio Direttivo dell’Ente ha disposto, dunque, l’istituzione di “Comitati di Consulenza o di avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell’Ente Parco”. Il Parco, pertanto, ha emanato un Avviso Pubblico al fine di individuare sei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela dell’ambiente e paesaggistica. Comporranno il Comitato di Consulenza esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela naturale, alla tutela paesaggistica, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, biologiche e ambientali, alla gestione del patrimonio naturale e alle scienze informatiche, economiche e commerciali, amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e lauree equipollenti. Il Comitato sarà formato da sei componenti scelti tra figure professionali esterne all’amministrazione dell’Ente, e sarà costituito dai seguenti professionisti: un esperto con competenze inerenti alle discipline dell’architettura e del paesaggio (con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e alla pianificazione del territorio);

un esperto con competenze inerenti all’ingegneria ambientale;

un esperto con competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo a geologia e geomorfologia);

un esperto con competenze inerenti alle discipline agrarie e forestali;

un esperto con competenze inerenti alle discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia);

un esperto con competenze inerenti alle discipline economiche e/o commerciali sui processi avanzati informatici del personale per l’organizzazione giuridico amministrativa nella P.A. La domanda, da redigersi in carta semplice e disponibile sul sito istituzionale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del 15 gennaio 2019.