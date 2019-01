Elderbrook – Old Friend arriva su Radio Laser

ELDERBROOK

Dopo la hit dance del 2018 ‘COLA’ con Camelphat e il successo di ‘Sleepwalking’ torna Elderbrook con una nuova hit dance

‘SLEEPWALKING’

Nominato nel 2018 ad un IVOR NOVELLO e ad un GRAMMY AWARD per il singolo ‘COLA’, Elderbook torna con un nuovo singolo

Da circa un anno , Elderbrook ha collaborato con CamelPhat pubblicando “un singolino cool da club ”intitolato ‘Cola’. Il destino però ha riservato una sorte diversa a ‘Cola’ catapultando la traccia dall’underground alle classifiche di tutto il mondo. E così il brano è arrivato ad avere una nomina ad un Grammy Award del 2018 come Best Dance Recording, e grazie al successo della traccia Elderbrook (e CamelPhat) sono stati a loro volta nominati ad un Ivor Novello come Best Contemporary Song segnando un vero e proprio spartiacque nell’ambito dell’attuale scenario della musica dance.

E’ giunta l’ora per producer e songwriter di Londra di pubblicare un nuovo brano, ‘Sleepwalking’, questa volta su Parlophone.

‘Sleepwalking’ è un brano intrigante che riesce ad essere allo stesso tempo dolce e sinistro. La traccia è caratterizzata da un ritmo ripetitivo e quasi tribale capace di creare un groove seducente su cui Elderbrook canta un testo che evoca immagini di un mondo in preda ad una crisi ambientale. I versi sono in contrasto con il ritornello leggero, capace di diventare il brano di quest’estate, mantenendo un suono che a livello produttivo aggiunge progressivamente fino alla fine del brano stesso elementi freschi in termini di suono.

Elderbrook ha scritto il brano con Nick Littlemore degli Empire of the Sun a Los Angeles. Mixato da David Wrench (The xx, Sampha), la traccia registra l’addictional production di Toddla T.

Elderbrook Suonerà a Giugno/Luglio in US come supporto di Bonobo e Rüfüs Du Sol; suonerà in festival come Life is Beautiful e Bumbershoot e in UK a Reading, Leeds e Standon Calling.