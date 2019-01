Costituito anche in Basilicata CNA PROFESSIONI

Eletto Presidente Sergio Carnevale

Nei giorni scorsi si è svolta a Potenza l’Assemblea costituente di Cna Professioni Basilicata alla presenza del Presidente regionale Cna Leo Montemurro.

Nel corso dell’incontro dopo i saluti del Presidente regionale Cna Leo Montemurro, è stato proprio il neo eletto Presidente di Cna professioni Basilicata Sergio Carnevale ad illustrare ai soci presenti le motivazioni che hanno indotto la Cna Nazionale ad avviare alcuni anni fa il progetto Cna professioni.

Ha ricordato che in Italia vi sono 5 milioni di professionisti, di cui 1.800.00 iscritti agli ordini e 3.200.000 non regolamentati. Il notevole sviluppo che anche nel nostro Paese hanno conosciuto le attività professionali è strettamente legato ai caratteri della crescita economica nella società post industriale. In questa ottica ha rimarcato la necessità di una nuova rappresentanza, e il raggruppamento di interesse Cna Professioni si muove proprio in questo solco. Infatti, le nuove professioni possono dare luogo a diversi tipi di attività. Possono essere la condizione per avviare una impresa (il diplomato in scienze motorie che apre una palestra, il laureato in informatica che apre una software house, ecc. ecc.) per avviare uno studio professionale (il consulente infortunistico, il tributarista, ecc, ecc,) per offrire la loro professionalità alle imprese per periodi determinati (l’esperto di marketing, il traduttore, il DJ, ecc. ecc.) ed anche per esercitare, in alcuni casi, nella forma del lavoro dipendente (il massaggiatore che lavora in un centro benessere, l’interprete assunto da un centro congressi, ecc. ecc.).

Il Presidente Montemurro ha ricordato che la CNA Basilicata ha recentemente effettuato le modifiche statutarie necessarie, in conformità con lo statuto nazionale della Confederazione, per costituire il Coordinamento CNA Professioni Basilicata: una nuova articolazione del Sistema a livello regionale, che si rivolge alle professioni non ordinistiche, ora regolamentate dalla Legge 4 – gennaio 2013.

A seguire diversi sono stati gli interventi dei presenti tesi a ribadire la validità della scelta effettuata dalla Presidenza regionale CNA.

Indi l’assemblea è passata alla elezione dell’organismo dirigente regionale e su proposta del Presidente Montemurro ha eletto Sergio Carnevale Presidente del Direttivo di Cna professioni Basilicata. L’Assemblea ha poi eletto quali componenti il direttivo Stefano Fraccalvieri, Antonio Candela, Giuseppe Macellaro, Giuseppe Iannelli, Mario Giugliano e Francesco Blasi.

Potenza, 07.01.2018