CONTINUA LA STAGIONE TEATRALE A TREBISACCE

Nuovo appuntamento per la stagione teatrale di Trebisacce: la comicità di Mario Zamma, il fascino di Nicola Canonico, la simpatia di Giuseppe Cantore e la bellezza di Alessia Fabiani riunite nella commedia “Tre papà per un bebè”.

“Tre papà per un bebè è la storia di tre amici quarantenni che vivono nello stesso appartamento, ognuno concentrato nel proprio lavoro e nella propria vita da single. All’improvviso, piomba in questo tranquillo ménage domestico un neonato di pochi mesi e a complicare la situazione, giunge anche in maniera inaspettata una misteriosa e avvenente ragazza. Tra pappe, ninna nanne e pannolini, i tre affronteranno problematiche mai immaginate, e l’arrivo della ragazza metterà a dura prova la determinazione dei tre neo papà. La commedia affronta, in maniera leggera, la tematica della paternità e dell’amore per i figli, in un susseguirsi di comicità e strane riflessioni intervallate da momenti teneri e poetici, con un finale inaspettato”.



Appuntamento dunque per martedì 8 gennaio, alle ore 21.00, presso il CineTeatro Gatto di Trebisacce per la Stagione Teatrale della Città di Trebisacce.

La stagione teatrale Città di Trebisacce, curata dal direttore artistico Andrea Solano per Creativa Srl, è patrocinata e sponsorizzata dall’amministrazione comunale di Trebisacce.