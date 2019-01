EPIFANIA INSOLITA PER GLI EX-OTAGO

Di solito la befana porta i doni, gli Ex-otago, invece, il 6 Gennaio sono stati derubati dei loro strumenti musicali.

È la mattina del 6 Gennaio. Un Instagram Stories della band in gara nella kermesse canora sanremese racconta la loro disavventura: “Mancano 30 giorni a Sanremo. Qualcuno è entrato nel nostro studio e ci hanno rubato alcuni strumenti. Siamo inca**ati e amareggiati. Olmo non ha più la sua testata per il basso e a Fra è stata rubata via tutta la pedaliera”. Stessa sorte pochi giorni fa ai Negrita, ma successivamente la refurtiva è stata ritrovata.

Marianna Maiullari

