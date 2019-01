Il Rotary “pronto ad agire” anche nelle emergenze

Firmati dal lucano Donnoli gli Atti di Intesa Rotary-Protezione Civile.

In occasione del Convegno “Smart Strategy”, svoltosi a Barletta lo scorso 15 dicembre e organizzato dalla Protezione Civile della Regione Puglia, il Governatore Donato Donnoli del Distretto 2120 (Puglia e Basilicata) del Rotary International ha firmato un protocollo di intesa tra Rotary D.2120 e Regione Puglia-Sezione Protezione Civile finalizzato al riconoscimento delle attività di collaborazione tra il Rotary e la Protezione Civile Pugliese con lo scopo di sviluppare sinergie operative nel campo delle attività di protezione dei cittadini e del territorio. Nell’estate scorsa, presso gli uffici della Regione Basilicata, il Governatore Donato Donnoli ha firmato un analogo protocollo di intesa sugli stessi temi. Con questa intesa i volontari lucani e pugliesi del Rotary potranno collaborare alle azioni che le Protezioni Civili delle due regioni metteranno in campo. Il Convegno di Barletta (che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Capo Nazionale della Protezione Civile, Borrelli e del Presidente della Regione Puglia Emiliano) ha posto le basi per sottolineare la necessità di portare sempre più attenzione, non solo alle fasi emergenziali, ma anche agli aspetti di prevenzione e di formazione per favorire una cultura di comunità resilienti alle emergenze tramite, soprattutto, l’incremento della conoscenza e della diffusione delle tematiche che riguardano la protezione civile.