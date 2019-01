Gravina in Puglia: Rinviato il mercato di Domenica 6 Gennaio

In considerazione dell’ondata di maltempo che ha interessato la città negli ultimi giorni e che continua a far avvertire i suoi effetti con gelate diffuse; vista la necessità di dare priorità, negli interventi di spazzamento neve, all’area urbana ed all’opera di tutela dei collegamenti viari principali, il sindaco Alesio Valente ha disposto il rinvio del mercato in programma nella mattinata di Domenica 6 Gennaio 2019 nell’area Fiera. Il provvedimento punta a tutelare la pubblica incolumità e tiene conto anche delle difficoltà di viabilità ancor oggi presenti lungo le strade extraurbane.

La data di recupero dell’appuntamento mercatale, una volta fissata, sarà resa nota tempestivamente.