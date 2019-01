Gravina in Puglia: Salta il turno di raccolta dell’indifferenziata

A causa delle avverse condizioni atmosferiche, alla luce dell’ultimo più recente bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile che segnala per le prossime ore possibili nevicate, temperature al di sotto dello zero termico e gelate diffuse anche al mattino, è stata disposta la sospensione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti per la giornata di Sabato 5 Gennaio 2019. Salterà dunque il previsto turno di ritiro dell’indifferenziata. Si invita la cittadinanza a non esporre le pattumelle, con spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Il personale della Raccolio srl, come concordato con il Centro operativo comunale di Protezione Civile, garantirà comunque il proprio servizio a sostegno ed integrazione delle attività programmate per il superamento dell’emergenza neve.

