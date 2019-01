Cciaa Basilicata: pubblicata graduatoria Bando voucher alternanza

La Camera di Commercio della Basilicata attraverso una nota fa sapere che continua “il percorso virtuoso delle aziende lucane che ospitano studenti in alternanza scuola-lavoro, dando ai giovani la possibilità di affacciarsi per la prima volta nel mondo produttivo che li ospiterà, una volta fuori dal percorso scolastico: 28 di queste imprese hanno inoltrato domanda per ricevere i voucher dalla Camera di Commercio della Basilicata nell’ambito di un apposito bando e 18 sono state ammesse, per complessivi 21.900 euro. 11 aziende sono collocate in provincia di Potenza, 7 in provincia di Matera, con espressione di diversi settori produttivi e dei servizi. 10 aziende, infine, non sono state ammesse al finanziamento (9 in provincia di Potenza, 1 in quella di Matera)”. La graduatoria, ratificata dalla Giunta camerale nella prima riunione del 2019 è consultabile sulla pagina Facebook della Ccia.

