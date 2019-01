Anzi: a causa di un guasto improvviso, oggi l’erogazione idrica resterà sospesa in via La Cava e via Umberto fino al termine dei lavori di riparazione.

Palazzo San Gervasio: a causa di un guasto improvviso, l’erogazione idrica oggi resterà sospesa in contrada Fontetusio fino al termine dei lavori.

Castelmezzano: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa in via Marconi dalle ore 09:30 circa di oggi fino al termine dei lavori