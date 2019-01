“Non ho la voce giusta”, il primo disco di Giuseppe Telesca a Gocce d’Autore

“Non ho la voce giusta” è il titolo del primo lavoro discografico di Giuseppe Telesca, musicista e cantautore lucano, che verrà presentato venerdì 4 gennaio presso il Circolo culturale Gocce d’Autore in vico F.lli Marone 12 a Potenza. Dialogheranno con il musicista i giornalisti Massimo Brancati ed Eva Bonitatibus.

Nove brani di chiara matrice pop ricchi di suggestioni jazzistiche. Un incontro tra melodia, poesia, improvvisazione e interplay.

Lo slogan che da il titolo all’album è un inno alla diversità, alla possibilità di fare nuova musica bypassando lo stereotipo del cantante moderno. Ammettere di non avere “la voce giusta per la pubblicità” è un modo per spostare l’attenzione sulle storie, sulle raffinatezze sonore e su un modo di fare canzone lontano dai cliché dell’immagine.

I brani sono stati composti, arrangiati ed eseguiti da Giuseppe Telesca – voce, pianoforte e chitarre – con la preziosa collaborazione di alcuni tra i più talentuosi musicisti della Basilicata: Gerardo Grande alle chitarre, Frank La Capra al basso e Fausto Picciani alla batteria. Una formazione scarna ma essenziale, che ha saputo interpretare il linguaggio radiofonico con la sottile profondità del jazz. “Un po’ come Mirò”, con ironia, turbamento e cupa leggerezza.

L’album verrà presentato in due momenti, il primo alle 19,00, il secondo alle 20,30. L’ingresso è libero.

