Matera: Sospesa sperimentazione in via Lucana

“È stata sospesa nel pomeriggio di oggi la sperimentazione del senso unico lungo via Lucana che prevedeva il transito dei veicoli solo in direzione sud tra l’incrocio con via XX Settembre e fino all’incrocio con via Don Minzoni per le avverse condizioni meteo che interesseranno nelle prossime ore anche la Città di Matera, a partire da questa sera e per le prossime 24-36 ore”. “La necessità di garantire la massima sicurezza nello scenario prefigurato e concentrare le forze della Polizia locale per far fronte ai possibili disagi, ci ha determinato in questa scelta – ha precisato l’assessore alla Mobilità, Angelo Montemurro – ma la necessità di far diminuire sensibilmente il transito delle auto lungo la dorsale di via Lucana e di rendere più fluido il traffico evitando la possibilità di svolte a sinistra resta, pertanto e nel prossimo futuro la sperimentazione sarà riproposta”

Correlati