Matera: Emergenza neve, attivato il Coc: chiusi gli asili nido e obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene a bordo

Il Sindaco di Matera ha attivato il centro operativo comunale della protezione civile e ha emanato due ordinanze.

La prima dispone la chiusura degli asili nido nelle giornate del 3, 4 3 5 gennaio 2019, l’altra istituisce, a partire dalle ore 6 del 3 gennaio, l’obbligo di circolazione, per i veicoli, con pneumatici da neve o con catene a bordo su tutto il territorio cittadino.

Le ordinanze si sono rese necessarie per il protrarsi delle avverse condizioni meteo che prevedono ancora precipitazioni nevose per le prossime 24 ore.

La macchina amministrativa comunale è a pieno regime, in mattinata i mezzi spargisale e spartineve hanno liberato le principali arterie stradali della città. Il lavoro sarà intensificato in serata per ritardare la formazione di ghiaccio sulle strade.

Da stamattina è stato avviato il servizio di distribuzione del sale in sacchi per le sole attività commerciali e turistico-ricettive. Chiunque volesse può ritirarlo direttamente dai garage comunali di via Aldo Moro.

Attivi anche due numeri di emergenza: 800 262667 (numero verde) oppure 0835 241377.