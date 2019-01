Matera 2019, Una chiamata pubblica per valorizzare le iniziative di intrattenimento private in programma il 19 gennaio

Per dare risalto agli eventi musicali o di intrattenimento organizzati a Matera per la sera del 19 gennaio, la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha pubblicato un avviso rivolto, in particolare, agli esercizi pubblici.

Le iniziative dovranno essere a carattere di intrattenimento musicale e/o trattenimenti danzanti (dj set, live band, live set o altro – a partire dalle ore 22,00 in locali pubblici ed in possesso di relativo permesso Siae)

Gli esercenti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla chiamata dovranno far pervenire all’indirizzo sviluppo@matera- basilicata2019.it, entro e non oltre il giorno 7 gennaio 2019, l’apposita istanza di interesse accompagnata da breve descrizione dell’evento e dettagli di luogo, orari e capienza massima e dovranno partecipare all’incontro di raccordo dell’iniziativa, che si terrà presso la sede della Fondazione in via La Vista, 1 il giorno 8 gennaio 2019 alle ore 16.00.

Gli esercenti che partecipano alla manifestazione di interesse dovranno garantire l’accesso gratuito ai locali fino alla capienza massima e non praticare tariffe maggiorate alle proprie consumazioni.

La Fondazione Matera Basilicata 2019 offre: l’inserimento dell’evento musicale nel programma della cerimonia di apertura e nella relativa mappa; l’immagine coordinata identificativa della partecipazione all’iniziativa (i.e. vetrofania); un coordinamento generale finalizzato ad assicurare un’offerta variegata di eventi e generi musicali.

Da questo link si può scaricare il testo dell’avviso pubblico e la relativa domanda di partecipazione.