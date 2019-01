Gravina: Causa maltempo, salta il mercato di Venerdì 4 Gennaio.

Sentite le organizzazioni di categoria dei mercatali, il sindaco Alesio Valente, su proposta del Servizio attività produttive, ha disposto il differimento dell’appuntamento in programma nel giorno dell’Epifania. Il rinvio è basato sui pericoli insiti nell’ondata di neve e ghiaccio che in queste ore, ed ancor più nelle prossime, interesserà l’intera Puglia, non risparmiando l’area murgiana. Sarà successivamente comunicata la data di recupero dell’evento saltato per il maltempo. Confermata invece la data di Domenica 6 Gennaio, fissata quale recupero del mercato del 5 Ottobre scorso, differito per maltempo.

