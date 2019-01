“I nostri uffici sono a disposizione per recepire tutte eventuali segnalazioni sulle possibili difficoltà per il maltempo delle prossime ore. Come ogni anno abbiamo predisposto una task force presso i nostri uffici a sostegno delle aziende agricole che potrebbero riscontrare criticità a causa del maltempo. Siamo in stretto contatto con l’Assessore Braia e con la Protezione Civile Regione Basilicata per l’allerta gialla diramata in Basilicata”. Lo comunica Confagricoltura.

Correlati