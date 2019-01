Gelo in Basilicata, Fials su disagi pazienti e operatori Asm

“Ancora una volta una nevicata annunciata da diversi giorni ha messo in difficoltà pazienti e Operatori Sanitari della ASM. Nei pressi del Madonna delle Grazie gravi difficoltà nella viabilità, macchine ferme, bus bloccati e anche le Ambulanze hanno gravi problemi a Raggiungere il Pronto Soccorso”. Lo sostengono attraverso una nota il segretario generale Fials Matera, Giovanni Sciannarella, il segretario Fials ADMS, Angelo Fracchiolla, il segretario Aziendale Fials, Marco Bigherati, che aggiungono: “La strada in discesa si presenta piena di neve. Non un briciolo di Sale. Si preparano le Maxi Emergenze, si fanno incontri programmatici e poi all’atto pratico basta poco per bloccare tutto. NOI chiediamo, chi avrebbe dovuto gestire questa situazione? Costa davvero tanto spargere in anticipo e preventivamente il Sale? Un problema annunciato che mette a nudo tutta la improvvisazione dell’amministrazione comunale e della ASM. Intanto il Problema è serio anche in provincia dove gli INFERMIERI di Tricarico hanno grossa difficoltà a Raggiungere il nosocomio di Stigliano per coprire l’emergenza di personale, mettendo a rischio la propria incolumità. Questo è il risultato di una mala amministrazione. Storia di un disagio annunciato”.

