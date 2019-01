Emergenza neve. A Matera da stasera aperto il centro accoglienza

La palestra della scuola media “F. Torraca” di Matera sarà aperta da questa sera e per tutta la durata dell’emergenza maltempo per accogliere le persone che si dovessero trovare in difficoltà abitativa per l’emergenza neve.

E’ la decisione scaturita al termine dell’incontro tra i rappresentanti del Comune di Matera e i responsabili del centro operativo comunale della protezione civile.

Per essere ospitati è sufficiente chiamare il numero verde 800 262667.

