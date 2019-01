A Potenza la proiezione del docu-film “Sotto Pelle”

Un film per dar voce ai minori stranieri presenti nella nostra regione: il racconto di un viaggio che parte dal deserto della Libia per approdare in Basilicata. Venerdì 4 gennaio alle 21, al cinema “Due Torri” di Potenza, si terrà la proiezione del docu-film “Sotto Pelle”, realizzato dal potentino Giuseppe Russo. Il film nasce come progetto di servizio civile nazionale che il giovane regista ha effettuato presso il Comitato Provinciale Unicef di Potenza. “Con l’esplosione del fenomeno migratorio conosciuto negli ultimi anni, sempre più uomini, donne e bambini sono costretti a lasciare il proprio Paese, le proprie famiglie e le proprie case, per affrontare un interminabile viaggio verso l’Europa”, spiega Giuseppe Russo. L’ingresso è gratuito.

