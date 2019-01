TUTTO ESAURITO ALL’AUDITORIUM AL CONCERTO DI CAPODANNO CON LA BULGARIA CLASSIC ORCHESTRA

Un repertorio che ha preso le arie e i brani celebri della tradizione di Strauss, dei grandi classici della Polka, dell’Opera e della musica napoletana, ha letteramente conquistato il pubblico che stamane ha affollato l’Auditorium Gervasio di piazza Sedile, facendo registrare il tutto esaurito.

L’appuntamento musicale, che rientra nell’ambito della rassegna “Basilicata opere in atto” della Camerata delle Arti, ha unito la straordinaria bravura della formazione musicale diretta dal maestro Leornardo Quadrini alle voci di tre tenori, Francesco Panni, Francesco Zingariello e Guo Zizhao. Entusiasmo e allegria contenuti nei brani eseguiti che ha subito coinvolto il pubblico in sala che ha partecipato cantando classici della musica napoletana come “O’ sole mio” e accompagnato con le mani la tradizionale marcia di Radetzky che ha concluso il concerto.

“Abbiamo voluto salutare l’inizio del nuovo anno che per Matera è particolarmente importante, perchè è diventata Capitale europea della Cultura, e per farlo – ha spiegato Francesco Zingariello – direttore artistico della Camerata delle Arti – abbiamo scelto la musica che è il modo migliore, per noi, di farlo”.

In chiusura dello spettacolo è intervenuto anche l’assessore Nicola Trombetta che a nome dell’amministrazione comunale comunale ha sottolineato la fase storica significativa che la città vivrà da oggi e che allontana finalmente il legame con la povertà e l’abbandono che ha segnato drammaticamente il passato di Matera”.

Matera, 1 gennaio 2019