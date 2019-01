Senise: Detenzione ed accensione di materie esplodenti di genere vietato, due le denunce dei Carabinieri.

I Carabinieri della Compagnia di Senise, nel corso dei controlli operati in occasione delle festività di fine anno, tesi a prevenire gli incidenti, a volte anche molto gravi, causati dai giochi pirotecnici, tra i quali anche quelli di genere proibito, hanno deferito in stato di libertà due giovani del luogo per detenzione ed accensione di materie esplodenti, di genere vietato, e danneggiamento.

Nel dettaglio, i militari li hanno sorpresi mentre erano intenti a far esplodere gli artifizi pirotecnici sulla pubblica via del centro abitato di Senise.

L’attenzione del personale dell’Arma, in servizio di pattuglia sul territorio, è stata destata da un forte boato derivante dall’esplosione di un grosso petardo che, nella circostanza, aveva danneggiato i vetri delle porte di due abitazioni. Giunti prontamente sul posto, hanno individuato i due giovani ancora intenti ad innescare altri ordigni pericolosi.

I ragazzi, fermati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di altri “botti” illegali, confezionati artigianalmente, privi di etichetta e, di peso superiore a quello consentito. Nell’occasione, i Carabinieri hanno sequestrato due “bombe carta” del peso di 190 gr. cadauno, quattro petardi “wolf” di 50 grammi ciascuno ed una batteria di petardi di circa 1 kg.