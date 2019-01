Lavello: Sette persone segnalate per consumo di droga

I Carabinieri della Stazione di Lavello, nell’ambito di mirati servizi disposti dal Comando Provinciale di Potenza per contrastare il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani, hanno segnalato alle Prefetture competenti per territorio 7 soggetti resisi responsabili di uso personale di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari che nel corso di questi giorni di festa e di maggiore afflusso di cittadini lungo le strade, oltre ai servizi preventivi e di pronto intervento, stanno attuando pattuglie a piedi lungo le principali vie in cui si sono concentrate iniziative e manifestazioni per le festività natalizie e di fine anno, hanno sorpreso ben sette persone residenti nelle province di Potenza, Foggia e Frosinone, di età compresa tra 19 e 51 anni, in possesso di modiche quantità di droga destinate all’uso personale.

Le perquisizioni personali eseguite nei confronti dei sopra citati che in qualche modo avevano destato l’attenzione dei Carabinieri di Lavello, hanno consentito di rinvenire 7 grammi di hashish e 2 di cocaina.

Tutti sono stati, quindi, segnalati per uso personale di sostanza stupefacente alle Prefetture competenti in relazione ai luoghi di residenza mentre la droga è stata sottoposta a sequestro.