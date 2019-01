Concerto fine anno, Giuliano a San Costantino Albanese

Il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Vincenzo Giuliano, intervenendo al concerto musicale ‘Una comunità a misura di chi cresce’, promosso presso il plesso scolastico di San Costantino Albanese, si è soffermato sul significato positivo di tale iniziativa. “Infatti – ha affermato – questo evento, oltre a rinsaldare i legami di appartenenza alla propria comunità, rilancia l’importanza dell’educazione alla spiritualità nella formazione dei bambini e degli adolescenti. Studi recenti hanno dimostrato che nei ragazzi educati a questi valori i fenomeni di devianze non trovano cittadinanza, anche in situazioni di precarietà familiare”.

“Per essere una comunità a misura di chi cresce – ha aggiunto – tutti devono fare la propria parte, a cominciare dalle Istituzioni, per accompagnare i bambini e i ragazzi all’incontro con la realtà che si presenta nella quotidianità. Meno problematico è l’incontro e più il desiderio di felicità, presente in ciascuno a tutte le età, si concretizza. Su questa strada, nella nostra regione, c’è tanto da fare a cominciare dal dare riscontro alle sollecitazioni che, mio tramite, genitori ed associazioni hanno da tempo richiesto alle Istituzioni, ma che ancora non hanno avuto risposte”.

“Un pomeriggio di eccellenza – precisa il Garante – all’insegna della buona musica che ha riscaldato i cuori, così possiamo definire il concerto ‘Una comunità a misura di chi cresce’; il coro, composto dagli alunni dell’istituto, ha cantato in quattro lingue, tra cui quella arbëreshë , ed è stato diretto dal sacerdote Lorenzo Forastieri, parroco della comunità arbëreshë, affiancato dalla preziosissima collaborazione del Maestro, Annalisa Pirozzolo, e dal direttore artistico, Maria Armentano. La comunità albanese è in grado di offrire diverse attrazioni a cominciare dal punto di vista culturale considerata la forte influenza arbëreshë riscontrabile soprattutto nelle feste e sagre folcloristiche”.