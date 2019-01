Al San Carlo di Potenza il 4 gennaio possibile effettuare lo Screening Cervico- Uterino

La prevenzione non va in vacanza.Anzi è sempre attiva.

Sarà, infatti, possibile per le donne della Regione Basilicata, effettuare lo Screening Cervico- Uterino nella consueta seduta del venerdì anche il giorno 4 Gennaio, dalle 9:15 alle 14:00 e dalle 14:30-16:45 al Padiglione F1, presso il Reparto di Ginecologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

Gli Screening Oncologici Regionali della Basilicata invitano le donne della Regione ad aderire allo Screening Cervico-Uterino perchè attraverso la prevenzione battere il cancro è possibile. Inserire nel calendario una data non consueta è stata volontà degli Screening Oncologici Regionali perchè data ideale, pensata per tante donne che impossibilitate da impegni di lavoro, a volte, non riescono a trovare il tempo da dedicarsi. La data a ridosso dell’Epifania vuole, appunto, regalare una nuova opportunità di prevenzione. Le adesioni spontanee vanno comunicate al call center: da rete fissa 800 054242 – da cellulare 0971 441523

Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito internet www.battereilcancro.it e sulla pagina Facebook battereilcancro