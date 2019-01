Acerenza: Intensificati i controlli in occasione delle festività

I Carabinieri della Compagnia di Acerenza, in concomitanza con il periodo delle festività natalizie e di fine anno, hanno intensificato i controlli e la presenza sul territorio.

Particolare attenzione è stata rivolta ai punti di maggiore afflusso di persone, quali i mercatini natalizi e in occasione di eventi o celebrazioni religiose partecipate, ove il dispositivo di sicurezza è stato integrato da pattuglie appiedate affiancate a quelle automontate, soprattutto nei centri storici, spesso non percorribili in auto.

Il capillare controllo del territorio posto in essere dai Carabinieri delle Stazioni del Comando Provinciale di Potenza, ha permesso di svolgere un servizio “porta a porta” anche nei luoghi più isolati, al fine di assicurare la vicinanza alla popolazione ed alle fasce più deboli, soprattutto a quella degli anziani, spesso vittime di truffe e raggiri ad opera di soggetti spregiudicati e bene organizzati.