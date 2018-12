Il Viceministro Laura Castelli in visita alla città: colloquio col Sindaco nella sede comunale

Il Sindaco di Matera ha ricevuto questa mattina nel palazzo di città, il Viceministro all’Economia, Laura Castelli. L’incontro è durato una quindicina di minuti circa in cui De Ruggieri ha illustrato all’esponente del Governo le ambizioni della città per il dopo 2019.

“Vogliamo trasformare i vicinati contadini in vicinati digitali – ha spiegato il Sindaco – e stiamo investendo molto in progetti che possono garantire uno sviluppo duraturo. Industrie culturali e creative ma anche il racconto della storia dell’uomo attraverso dei parchi ambientati nei luoghi di una delle città più antiche del mondo. Mi sono candidato a 80 anni per raggiungere questi obiettivi – ha concluso De Ruggieri – e pur tra tante difficoltà, politiche e personali, lavorerò fino alla fine per realizzarli”.

Al termine del colloquio, De Ruggieri ha donato al Viceministro, a nome dei materani, una medaglia d’argento raffigurante la chiesa della Madonna de Idris.