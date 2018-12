Comune Matera: sperimentazione senso unico via Lucana

Da mercoledì 2 gennaio 2019 partirà a Matera, la sperimentazione del senso unico lungo via Lucana. Dall’incrocio con via XX Settembre e fino all’incrocio con via Don Minzoni, il transito dei veicoli sarà consentito solo in direzione sud.

Le auto che provengono dalle strade che si immettono sul tratto di via Lucana interessato dal senso unico avranno l’obbligo di svolta a destra. Il divieto di svolta a sinistra sarà attivo anche per chi si immette su via Lucana provenendo da via Passarelli.

All’altezza della Camera di Commercio sarà realizzato un rondò provvisorio per consentire una circolazione disciplinata impedendo le svolte a sinistra. Sarà istituita anche una corsia per i bus, per i mezzi di soccorso e per quelli delle forze dell’ordine che potranno transitare anche in direzione contraria al senso di marcia.

La sperimentazione terminerà il 6 gennaio e servirà ad acquisire dati per comprendere se la misura possa diventare definitiva.

“L’obiettivo della sperimentazione – spiega l’assessore alla Mobilità, Angelo Montemurro – è quello di far diminuire sensibilmente il transito delle auto lungo la dorsale di via Lucana e di rendere più fluido il traffico evitando la possibilità di svolte a sinistra che favoriscono gli ingorghi stradali”.

