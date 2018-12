A Pisticci si discute di progetti di comunità

“Il 2018 di B-Link si è concluso con l’incontro finale di STAY II e anche se il progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ è formalmente chiuso, il nostro percorso continua.

Abbiamo avviato il dialogo e questo, per sua stessa definizione, deve essere continuo. Siamo quindi lieti di invitarvi al prossimo appuntamento che abbiamo deciso nel corso delle giornate materane di #staytwo insieme agli amici di #generazionelucana e #europ edirectmatera per discutere e progettare nuovi interventi nell’ambito del bando della #fondazionematera2019 “ progetti di comunità”. Vi aspettiamo a Pisticci il 4 gennaio! Ringraziamo Plus Hub e il Comune di Pisticci per il patrocinio dell’iniziativa.” Lo si legge in una nota della B-Link

che specifica che la partecipazione è libera e aperta a tutti i cittadini lucani.

“Porteremo – continua l anota – avanti la co-progettazione che abbiamo avviato durante il meeting svoltosi a dicembre a Matera, ma sarà anche l’occasione per lanciare nuove proposte e mantenere vivo il network. Vi sollecitiamo anche ad invitare altri amici che potrebbero essere interessati.

Questo il bando in questione: https:// amministrazionetrasparente. matera-basilicata2019.it/ download/chiamata-pubblica- progetti-comunita- 5c0524a7a0b7d.pdf