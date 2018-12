Trebisacce: Al via la ristrutturazione del monumento Monte Calvario

Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione e recupero del monumento Monte Calvario, conosciuto nella tradizione popolare come monumento delle “Tre Croci”.

Il monumento, a cui la popolazione della Città di Trebisacce è fortemente legata per l’alta valenza religiosa e simbolica, sarà oggetto di una serie di interventi finalizzati a restituire l’antico splendore ad un luogo traboccante di storia cittadina.

La delegata al Centro Storico, Caterina De Giovanni, nel ringraziare l’Assessore Filippo Castrovillari per il lavoro svolto nel centro storico, esprimendo soddisfazione per l’iniziativa, ha sottolineato: “Come amministrazione comunale stiamo lavorando costantemente al rilancio del Centro Storico, ponendo questa importante realtà nel cuore di politiche progettuali, economiche, finanziare, strutturali ed architettoniche, partecipando alla realizzazione di bandi per interventi strutturali. Noi crediamo fortemente nel Centro Storico di Trebisacce come volano per l’economia di tutta la città e continueremo su questa strada. Il lavoro di ristrutturazione del monumento delle “Tre Croci”, si inseriscono perfettamente in questa politica, che vuole creare tutte le condizioni al fine che il luogo dove è nato il nostro passato diventi anche il luogo in cui possa rinascere il nostro futuro”.

Il sindaco Franco Mundo nell’esprimere soddisfazione per l’intervento che si andrà a realizzare, ha voluto sottolineare come sia “previsto a breve l’inserimento di una seria di piccoli interventi di abbellimento e arredamento urbano nell’ambito del bando relativo ai Centri Storici, che speriamo contribuirà a cambiare l’assetto sociale anche con il contributo dei privati”.