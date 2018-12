Pisticci: Italia in Comune e Lista dei Cittadini, precisazioni su rimborso TARI 2017

“Da qualche giorno sulle bacheche social di qualche politico interessato, si leggono alcune inesattezze sulla questione rimborso TARI 2017 a cui hanno diritto i cittadini di Pisticci. Sentiamo pertanto il dovere di fare chiarezza.

Italia in Comune e la Lista dei Cittadini nei giorni scorsi, hanno distribuito nelle piazze di Pisticci e Marconia i modelli per la richiesta da indirizzare al Comune.

Le persone che ci hanno contattato, sono stati istruiti sulla compilazione e sui tempi di consegna della richiesta.

Purtroppo, come capita spesso, un candidato in pectore alle prossime elezioni regionali nelle liste della Lega, ha pensato bene di cavalcare la notizia per farsi un po’ di propaganda elettorale.

Non è certo un problema, a queste corse in avanti di gente che fa politica solo nei periodi preelettorali, siamo abituati.

La cosa che però ci ha costretto ad intervenire, riguarda le inesattezze che vengono dette sulla questione.

Vogliamo tranquillizzare i cittadini di Pisticci. Non vi è alcuna scadenza per la presentazione della richiesta, come ha fatto intendere il candidato regionale indicando il termine di fine anno.

Potrete recarvi con calma all’ufficio protocollo dopo aver goduto in pace e serenità queste festività.

Attraverso una pagina sponsorizzata di facebook, forse per la foga di accaparrare consenso, il leghista pisticcese ha ingenerato confusione anche nei residenti di altri Comuni della Basilicata che non hanno diritto al rimborso in quanto la sentenza del TAR riguarda il piano tariffario 2017 del Comune di Pisticci.

Insomma un vero e proprio pastrocchio che di certo concederà qualcosa in termini elettorali grazie all’ingenuità di chi non è sufficientemente informato, ma che non ripone bene in merito alla correttezza dell’azione politica.

Ci sentiamo di suggerire al novello leghista, che la politica è altra cosa. E’ dedizione, è impegno è confronto e anche riconoscimento dei meriti altrui.

Il fine giustifica i mezzi? Non è una massima che ci appartiene! Noi non derogheremo mai all’etica individuale sia pur perseguendo il bene comune. Figuriamoci quando in gioco è solo l’interesse personale di chi, in tanti anni, non si è certo distinto in azioni a favore della comunità.”

Lista dei Cittadini

Italia in Comune Sezione Pisticci