PISTICCI: E’ MORTO “U SENATOR” (GIOVANNI D’ALESSANDRO)

“U Senatore” ci ha lasciato . E’ morto infatti, nei giorni scorsi all’Ospedale di Policoro dove era ricoverato da qualche giorno, Giovanni D’Alessandro, il nostro concittadino, meglio conosciuto a Pisticci, come “ U Senator”. Un mitico personaggio, ritenuto abbastanza simpatico che con la sua presenza, in un certo senso, ha contribuito sicuramente a fare la storia di questa nostra città. Ben voluto da tutti, sempre educato nel chiedere qualcosa, quando gli serviva, era diventato famoso anche per le sue personali “massime”, quella più ricorrente, la ricordiamo : “ meglio essere educati che scostumati”. Gli piaceva essere chiamato “ U Senator” , appellativo che lui, a richiesta, sfruttava raccontando ipotetici incontri ed interventi da protagonista politico al Senato della Repubblica di Roma, la città che lui diceva di amare. Tutti hanno avuto occasione di conoscere “U Senator”. Tanti gli episodi legati alla sua sempre simpatica persona, compreso qualche scontro verbale con qualche ragazzo che lo faceva arrabbiare. Ma poi tutto finiva li e si continuava a scherzare come se nulla fosse accaduto. Da qualche tempo però, Giovanni non si vedeva più in giro; evidentemente alle prese con qualche problema di salute che forse col tempo era diventato serio, tanto da causargli la dipartita. La sua vita, ricordiamo, era legata anche al suo espatrio avvenuto negli anni 70 in Germania dove era riuscito a trovare una occupazione. Sempre li, ancora giovane, fu vittima di un grave incidente automobilistico, rimanendo per diverso tempo tra la vita e la morte. Alla fine si era salvato, non senza qualche strascico. Tornato in Italia , aveva trascorso gli ultimi decenni con la sua famiglia e con le tante persone che gli volevano bene. La notizia della sua scomparsa ha toccato un po’ tutti quelli che in città lo conoscevano e che erano tanti. Dopo la camera ardente nella cappella dell’Ospedale di Policoro. I funerali nella chiesa di Santa Maria del Casale di Pisticci, officiati dal nuovo parroco don Antonio Di Leo, alla presenza di tanta gente di ogni età, che così, ha voluto rendere l’ultimo omaggio al personaggio Giovanni D’Alessandro, o meglio, a “U Senator”.

MICHELE SELVAGGI