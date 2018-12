Giovanni Prudenzano nuovo coordinatore Consulenti del Lavoro pugliesi

Il presidente tarantino guiderà la Consulta, l’organismo di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale degli ordini dei Consulenti del Lavoro

Giovanni Prudenzano, è il nuovo coordinatore della Consulta dei Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Puglia.

Costituita quindici anni addietro, la Consulta è l’organismo di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale degli ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro pugliesi; svolge, inoltre, una importante funzione di intermediazione tra il livello territoriale e quello nazionale.

Per i prossimi diciotto mesi sarà Giovanni Prudenzano a guidare l’organismo regionale di categoria che così avrà sede, in questo periodo, presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto, in viale Magna Grecia n.100 a Taranto.

È la prima volta che un presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto ricopre questa prestigiosa carica.

È un ulteriore riconoscimento che premia un percorso di rigenerazione del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto che, con la guida di Giovanni Prudenzano, negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi per meglio rappresentare le istanze della categoria professionale sul territorio provinciale, e ora anche su quello regionale.

«Questo incarico rappresenta un importante successo – ha detto Giovanni Prudenzano – che voglio condividere con tutti coloro che mi sostengono e affiancano ogni giorno nella guida del Consiglio Provinciale di Taranto: i grandi traguardi si riescono a raggiungere solo con un lavoro di squadra!».