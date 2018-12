Bolognetti: Nell’esprimere perplessità per la decisione del Riesame, ribadisco la mia stima, vicinanza e solidarietà a Marcello Pittella.

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, membro della Presidenza del Prntt e Consigliere dell’Associazione Coscioni.

Nel confessare la mia perplessità per la decisione presa poche ore fa dal Tribunale del Riesame, non posso che ribadire la mia stima, vicinanza e solidarietà a Marcello Pittella.

Avvoltoi e sciacalli questa sera potranno brindare, ne sono certo. Peccato che non abbiano compreso che quel che è avvenuto e sta avvenendo dovrebbe preoccupare davvero tutti.

Intanto, tra le mie letture preferite ho inserito il padre del dr. Salvatore Colella che su facebook scrive: “La Lega produce sempre buoni ministri degli Interni, anche Maroni lo fu”.

Sarà, ma a Colella senior verrebbe da dire che in questo Paese non c’è aria di cambiamento, ma spira l’aria insana e infetta di una democrazia in stato avanzato di decomposizione.

Al dr. Salvatore Colella, che nel curriculum pubblicato sul sito del Ministero diretto da Paolo Savona elenca arresti, auguro, invece, un felice 2019, se possibile da trascorrere in una sede diversa

dalle Procure Lucane.