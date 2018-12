Agenzia del Demanio: Basilicata, 2 Caserme della Guardia di Finanza nel piano di riqualificazione sismica

28 dicembre 2018

In Basilicata sono due gli immobili compresi nel piano di riduzione del rischio sismico promosso dall’Agenzia del Demanio per riqualificare gli edifici dello Stato. Si tratta di due sedi della Guardia di Finanza: la Caserma “Gerardo Forlenza” a Potenza e la Caserma di Metaponto di Bernalda in provincia di Matera. Il bando per la progettazione definitiva, ed esecutiva, direzione lavori per adeguamento sismico dell’immobile situato a Potenza è online da oggi nella sezione Gare e Aste . di www.agenziademanio.it . È una procedura aperta che si svolge in modalità telematica, come previsto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) con un importo a base d’asta di 151.952,19 euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è alle ore 12:00 del 05 febbraio 2019.

La gara di progettazione definitiva, ed esecutiva, direzione lavori per adeguamento sismico della Caserma di Metaponto di Bernalda ha un importo a base d’asta di 84.045,49 euro. È procedura negoziata ed pubblicata sul portale MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) con scadenza al 28 gennaio 2019.

Nell’ambito della stessa iniziativa per la riqualificazione sismica degli immobili dello Stato l’Agenzia ha avviato 24 bandi di gara concentrati nei territori a più elevato rischio in 15 Regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Per saperne di più: http://www.agenziademanio.it/ opencms/it/progetti/ riqualificazionesismica3/

Scarica l’infografica: http://www.diamovalorealpaese. agenziademanio.it/opencms/it/ investimenti/riqualificazione- sismica/