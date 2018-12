SENISE: Festività sicure. Intensificati i controlli dei Carabinieri nei centri storici e luoghi di maggior afflusso di persone.

I Carabinieri della Compagnia di Senise, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, stanno intensificando i controlli sul territorio, in particolare nei centri storici e luoghi dove si è registrata la maggior concentrazione di persone, in funzione delle numerose manifestazioni religiose e civili che si stanno susseguando in questi giorni.

In particolare, le attività di istituto dell’Arma sono state capillari su tutto il senisese, con l’impiego di numerosi ed ininterrotti servizi di vigilanza e pronto intervento.

È stata assicurata la vicinanza ai cittadini grazie all’impiego anche di pattuglie appiedate, che hanno attraversato le vie e i vicoli dei centri storici delle varie comunità locali.

L’iniziativa, non nuova per i Carabinieri, ha costituito l’occasione per garantire maggiore sicurezza in concomitanza dei numerosi eventi natalizi, appena trascorsi, in cui si è fatta sentire la vicinanza dell’Arma a quelle persone più deboli, in particolare gli anziani, che, spesso da soli, abitano nei centri storici. Le stesse, infatti, hanno accolto i Carabinieri nelle proprie abitazioni con grande gioia, approfittando per trascorrere dei momenti in compagnia, scambiandosi gli auguri e gesti di amicizia.

Anche nei prossimi giorni, con l’approssimarsi del nuovo anno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza attueranno analoghi servizi su tutto il potentino, di modo da rendere più sicuro questo periodo di maggiore festosa aggregazione tra le persone.