Moliterno: Il Presidente della Protezione Civile ringrazia l’istituto comprensivo per il contributo donato.

La sezione della Protezione Civile del centro valdagrino intende ringraziare la dirigente scolastica, i docenti e le famiglie degli alunni del locale Istituto Comprensivo “G.Racioppi” per il contributo in denaro ricevuto per questo Natale a sostegno delle varie attività che svolte nel corso dell’anno. << E’ un atto di generosità che ci riempie di gioia – ha dichiarato il presidente facente funzione Mario Spina – ci spinge a rafforzare la nostra collaborazione con l’Istituto Comprensivo, voglio ricordare che da quando è iniziato l’anno scolastico tutti i giorni, nell’orario di entrata e uscita, siamo presenti con tre nostri operatori, i quali affiancano nella vigilanza e gestione del traffico la locale polizia. << Il lavoro che svolgiamo per la nostra comunità – conclude Spina – necessita di fondi, mezzi ed un certo numero di unità operative, spesso ci chiamo pure fuori e, purtroppo, non riusciamo ad assolvere alla domanda, per questo vorrei invitare i giovani del posto a darci una mano, ad aderire alla Protezione Civile di Moliterno, è un’esperienza sempre straordinaria mettersi al servizio degli altri e per la propria comunità>>

