Generazione Lucana presenta il primo dossier sulle politiche giovanili

“Non cerchiamo consensi, non vogliamo compassione e non vogliamo che nessuno si senta in colpa per l’eredità che ci viene lasciata. Vogliamo invece costruire un passo alla volta il nostro futuro…” Questo l’ incipit del lavoro di Generazione lucana che sarà presentato domani, Venerdi 28 dicembre 2018, alle ore 18:00 a Casa Cava, Matera. Un dossier che si propone di portare una nuova stagione di politiche giovanili in Basilicata, per rendere la nostra regione più a misura di giovani, in linea con le indicazioni della Commissione Europea per il periodo 2019-2027. Un lavoro che ha visto la partecipazione di circa 300 giovani incontrati in 35 comuni diversi, il contributo di oltre 30 esperti che operano in Basilicata e in altri contesti per la crescita e la formazione giovanile. Uno sforzo comune per migliorare una situazione di totale assenza di proposte da parte delle Istituzioni. E’ la prima volta in Basilicata e in Italia che i giovani di un territorio si cimentano nella creazione di un progetto/programma d’azione per politiche giovanili. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming al seguente link http://www.radioactivitybasilicata.it/index.php/eventi-live a partire dalle ore 18:00 Al termine della presentazione del lavoro, è previsto un “aperitivo lucano”, un momento per raccontare la nostra regione in maniera conviviale, ognuno di noi con i sapori tipici della propria terra, attraverso la modalità del social food. All’evento sono invitati tutti i candidati presidente per la regione Basilicata, gli attuali amministratori pubblici, le rappresentanze istituzionali e imprenditoriali, gli addetti ai lavori e tutti i giovani/cittadini interessati. Maggiori informazioni su: www.generazionelucana.it Pagina Facebook @GenerazioneLucana

