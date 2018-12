Domani appuntamento su Rai Uno con “Made in Basilicata”

La sesta e ultima puntata, in onda all’interno della trasmissione Unomattina”, è dedicata a due giovani lucani che nella loro terra hanno investito in tecnologia e innovazione

Andrà in onda domani 28 dicembre alle 9,45 su Rai Uno, all’interno della trasmissione “Unomattina, la sesta e ultima puntata di “Made in Basilicata”.

“Questa volta – spiega l’Ufficio Sistemi culturali e turistici del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata – conosceremo due giovani lucani che grazie alla tecnologia e all’impegno nello studio e nella ricerca hanno trovato soluzioni innovative nella propria terra. Mario Carlo ha studiato a Roma e oggi realizza nella sua Policoro scenografie per grandi eventi, dando lavoro a tecnici e maestranze lucane. Lucia ha studiato e lavorato in tutta Europa per poi tornare a Bernalda, per far vita a un laboratorio di neuroscienze. Made in Basilicata tornerà a primavera del 2019 per raccontare storie di ordinaria resilienza”.

L’iniziativa nasce dall’accordo sottoscritto fra la Regione Basilicata e la Rai.