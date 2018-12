Al Musma Sculture in filastorcca

Venerdì 28 dicembre alle 19 il MUSMA propone una visita guidata speciale ai suoi spazi e alle sue collezioni: Sculture in filastrocca – alla scoperta dell’opera nascosta è un racconto in rima che si propone di avvicinare i bambini – ma anche gli adulti – all’arte contemporanea, un’arte che spesso appare troppo difficile da capire, lontana dal nostro mondo (pur essendo contemporanea!) e dal nostro gusto. Eppure, osservando le opere con più attenzione, indirizzati da parole semplici e guidati dalle persone giuste, l’arte contemporanea può diventare molto più facile del previsto. Abbiamo immaginato che le parole giuste potessero essere messe in rima per comporre filastrocche: vicine al linguaggio dei piccoli e divertenti per i più grandi, le filastrocche hanno la capacità di stimolare la fantasia e l’immaginazione, grazie ad assonanze e nonsense. È così che, qualche mese fa, Simona Spinella ha iniziato a comporre filastrocche per spiegare le opere della collezione del Museo, sia le più facili da individuare che le più complesse. Ne è nato un vero e proprio racconto in rima – che presto diventerà un libro – per illustrare ai bambini e ai più grandi la storia di Palazzo Pomarici e delle sculture che ora lo abitano.

Trovato il modo migliore per affrontare le opere, ci siamo poi domandati: chi potrebbero essere le persone più adatte a guidare i partecipanti nel Museo se non due brillanti e divertentissimi attori?

È nata l’idea di organizzare, durante le vacanze di Natale, quando tutti sono un po’ meno oberati dalle incombenze quotidiane, una serata in cui Giovanna Staffieri e Carlo De Ruggieri guideranno gli spettatori tra gli spazi del MUSMA, per individuare le sculture nascoste nelle assonanze delle filastrocche di Simona Spinella. L’appuntamento è per il 28 dicembre alle 19, l’ingresso è gratuito.